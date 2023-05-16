В ходе СВО погиб боец из Прикамья, награжденный медалью Министерства обороны РФ

Фото: администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 28-летний Филипп Шишигин из Соликамска. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Молодой человек с детства занимался спортом: легкой атлетикой, тайским боксом и хоккеем. На срочную службу был призван в 2013 году. Проходил ее в войсках противовоздушной обороны на границе Армении с Турцией.

Филипп Шишигин 9 мая 2014 года был награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы». После демобилизации он работал в охранном агентстве «Шериф», а затем в «Уралкалии».

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память рядовому Филиппу Шишигину», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцом состоится 17 мая в соликамском ЦРТДиЮ «Звездный».

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