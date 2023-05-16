В Перми огнеборцы спасли из горящего дома семь человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми огнеборцы спасли из горящей высотки семь человек. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме по улице Карпинского днем 15 мая. Горела квартира на седьмом этаже, рассказали в краевом МЧС

– Сообщение о возгорании поступило в 14.54. На место происшествия выезжали 23 человека личного состава и 6 единиц техники, - пояснили в МЧС.

Благодаря слаженным действия пожарно-спасательных подразделений было спасено семь жильцов. Огнеборцы с помощью спасательного устройства вывели их по лестнице на улицу.

Огонь охватил пять квадратных метров. В 15.23 горение удалось потушить. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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