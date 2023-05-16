ПЗСП приступил к активному строительству детского сада на ул. Братская, 10

АО «ПЗСП» исполняет соглашение о реконструкции детского дошкольного учреждения на 235 мест на ул. Братская, 10 в Свердловском районе Перми. Сегодня возведено уже два этажа здания, и работы на объекте идут хорошими темпами

Напомним, соглашение с администрацией Перми о реконструкции детсада было заключено в 2019 году. Тогда АО «ПЗСП» планировало начать строительство домов на ул. Докучаева, 23 и бульваре Гагарина, 18. По условиям соглашения, при получении разрешения на строительство этих объектов застройщик берёт на себя обязательство перечислить в бюджет сумму 1,225 млн руб. на комплексное благоустройство территории города, а также провести реконструкцию или капремонт здания детского сада на ул. Братская, 10.

Финансовое обязательство ПЗСП исполнил в том же году: 27 сентября 2019 года средства были перечислены в полном объёме. Что касается реконструкции детсада, то по этому объекту 1 августа 2022 года было заключено дополнительное соглашение, согласно которому ввод в эксплуатацию здания должен произойти не позднее 1 декабря 2024 года.

Как пояснили на предприятии, после проведённого обследования существующего здания стало понятно, что большая часть строительных конструкций находится в ненормативном состоянии и требуется серьезная перестройка объекта.

В результате ПЗСП приступил к подготовке проектной документации и разрешения на реконструкцию объекта. Разрешение было получено 2 мая 2023 года. На строительной площадке сразу же развернулись активные работы. Сегодня, спустя всего две недели после получения разрешения на строительство, на объекте уже возведено два этажа, строители ведут работы на третьем этаже.

«АО «ПЗСП» - добросовестный застройщик и социально ответственная компания. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. В случае со строительством детского сада мы прилагаем все усилия, чтобы объект был завершен в установленный срок и с должным качеством. Садик ждут маленькие пермяки и их родители, и мы не подведем их ожидания», - сообщил генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин.

Судя по темпам работ, у строителей есть шансы завершить объект даже раньше срока. В результате в Свердловском районе Перми появится ещё один современный и комфортный детский сад.

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