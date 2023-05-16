В ТРЦ «Планета» на месте H&M откроется магазин «Стокманн»

В Перми в ТРЦ «Планета» откроется новый магазин финского бренда «Стокманн». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе торгового центра.

Бренд специализируется на продаже мужской, женской и детской одежды, а также товаров для дома. Он займет помещение, в котором раньше располагался магазин H&M.

Напомним, что H&M окончательно закрылся осенью прошлого года. Также закрыты магазины брендов Bershka, Pull&Bear, Uniqlo, Zara и других.

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