МЧС предупреждает о заморозках до -1 градуса в Пермском крае 17 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Региональное МЧС предупреждает жителей Пермского края о ночных заморозках. По данным ЦГМС, ночью и утром в среду, 17 мая, местами на территории Прикамья ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса.
В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения пожаров. Пермские спасатели просят жителей быть более внимательными, особенно при использовании обогревающих электроприборов.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Дачникам рекомендуется укрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.
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