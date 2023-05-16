Регистрация на Зеленый марафон в Перми продлена до 18 мая 2023

Для участия в спортивном семейном празднике уже зарегистрировалось более 3,2 тысячи жителей Пермского края. Приглашаем всех, кто еще не зарегистрировался, вне зависимости их от спортивной подготовки присоединиться к «Зеленому марафону» и зарегистрироваться на сайте забега. Регистрация продлена до 18 мая 2023.

Старт забегу в Перми будет дан на Городской эспланаде. Профессиональным спортсменам и любителям будет предложена дистанция 4,2 км. Кроме того, пройдут детские забеги, а также отдельная дистанция для поклонников скандинавской ходьбы. Участие в марафоне бесплатное.

Программа мероприятия:

- 09:00 - 12:00 Регистрация участников. Регистрация на детские забеги заканчивается в 11:00;

- 10:00 - 10:03 Официальное открытие мероприятия;

- 10:03 - 10:05 Приглашение на турнир по беговелам;

- 10:35 - 11:30 Детские забеги (2-4 забега) через каждые 15 минут;

- 12:05 - 12:15 Построение на старт забега 4,2 км;

- 12:15 - 12:20 Старт забега на 4,2 км;

- 12:35 - 12:45 Построение на скандинавскую ходьбу, инструктаж, разминка, старт;

- 12:45 - 13:45 Скандинавская ходьба;

- 13:30 - 13:45 Финиш скандинавской ходьбы, интерактив от ведущего;

- 13:45 - 14:00 Подведение итогов квеста, розыгрыш призов от партнеров;

- 14:30 - 14:55 Награждение победителей;

- 10:05 - 15:30 Концертная программа, артистические номера, спортивные мастер-классы, активности на площадке.