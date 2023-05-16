В Пермском крае годовалый ребенок утонул, купаясь в ванной

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Соликамске годовалая девочка утонула во время купания в ванной. В это время она находилась без присмотра взрослых. Подробности рассказали в пресс-службе Соликамского районного суда.

Мама оставила маленькую дочь одну в наполненной ванной и ушла. В результате, ребенок остался без присмотра. Из-за неосторожных действий малышка упала в воду и утонула. Женщина вызвала скорую медицинскую помощь. Но спасти девочку не удалось.

Женщине было предъявлено обвинение в оставлении малолетнего без помощи, опасном для жизни и здоровья состоянии. На суде мать полностью признала свою вину. В итоге, суд приговорил ее к 1 году и 11 месяцам исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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