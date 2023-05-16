В Театральном саду Перми установили чугунное ограждение 1946 года

Фото: администрация Перми

В Перми вдоль Театрального сада установили историческое чугунное ограждение, изготовленное в 1946 году. Рядом поставили памятную табличку с информацией и фотографией с видом сада. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в сквере возле Театра оперы и балеты установлено более 600 метров нового пешеходного ограждения, проведен ремонт подпорной стены, появились парапетные плиты, обустроены газоны, высажены молодые саженцы.

Кроме того, на территории сквера продолжается обустройство многофункциональной площадки. Здесь появятся танцевальная площадка, лекториум, места для занятий йогой и тихого отдыха. Планируется организовать место для проведения различных фестивалей, выставок и мастер-классов.

Напомним, всего к 300-летию Перми планируется благоустроить порядка 40 парков и скверов в разных районах города.

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