В Перми с владельца экскаватора взыскали 2,4 млн рублей за гибель пенсионерки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми судебные приставы взыскали компенсации морального вреда 2,4 млн рублей в пользу родственников погибшей под колесами дорожной техники женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Трагический инцидент произошел в октябре 2019 года в районе Цирка. Во время ремонта дороги водитель экскаватора-погрузчика сбил 66-летнюю пермячку, которая шла к трамвайной остановке. В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

В отношение мужчины возбудили уголовное дело. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Муж и двое сыновей погибшей пенсионерки подали в суд иски о взыскании компенсации морального вреда. Суд встал на их сторону и обязал собственника экскаватора выплатить каждому из родственников по 800 тысяч рублей. В общей сложности – 2,4 млн рублей.

Перечислив часть суммы, 38-летний пермяк решил забыть о долге. Однако приставы напомнили ему о финансовых обязательствах. Они арестовали у должника иномарку Audi A6. Через два дня после ареста автомобиля мужчина погасил оставшуюся часть задолженности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65