В Индустриальном районе Перми загорелся заброшенный сарай

Фото: Мой город – Пермь! / ВКонтакте

Сегодня утром 16 мая в Индустриальном районе Перми произошел пожар в районе строящегося дома на улице Леонова. Об этом пермяки рассказали в социальных сетях. На кадрах виден столб черного дыма.

В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о возгорании поступила в 10.29. На место выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Пожарные выяснили, что горит заброшенный сарай по улице Свиязева. Огонь охватил около 30 квадратных метров. Существует угроза соседним строениям. Горение ликвидировали в 10.44.

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