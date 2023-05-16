В Индустриальном районе Перми загорелся заброшенный сарай

Фото: Мой город – Пермь! / ВКонтакте
Сегодня утром 16 мая в Индустриальном районе Перми произошел пожар в районе строящегося дома на улице Леонова. Об этом пермяки рассказали в социальных сетях. На кадрах виден столб черного дыма.
В региональном управлении МЧС сообщили, что информация о возгорании поступила в 10.29. На место выехали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
Пожарные выяснили, что горит заброшенный сарай по улице Свиязева. Огонь охватил около 30 квадратных метров. Существует угроза соседним строениям. Горение ликвидировали в 10.44.
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