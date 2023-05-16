В 2023 году авиационный фестиваль «Крылья Пармы» изменит программу и локацию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» может сменить программу и место проведение. Авиашоу запланировано на 8 июля. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.

Изначально мероприятие планировалось провести на площадке авиационной базы «Сокол». По информации издания, военная база не сможет принять зрителей из соображений безопасности. Поэтому в качестве возможных площадок рассматриваются аэродром Фролово в Пермском районе и набережная Камы.

Также в этом году в Перми не состоятся выступления на истребителях Су-35С и у «Русских Витязей». Так как в их графике якобы только выступления на авиасалоне «МАКС-2023». А представители пилотажной группы ВКС «Стрижи» на МиГ-29 также пока не выступают в связи с плановым обучением личного состава.

Хедлайнером праздника в этом году может стать авиационная группа высшего пилотажа «Русь». По данным издания, с представителями группы достигнуты предварительные договоренности.

Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» проводился в Перми с 2009 года. Он стал одним из крупнейших массовых мероприятий в Пермском крае. В разное время его хенлайнерами, кроме «Руси», были пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Каждый год выступление проходило над аэродромом Большое Савино, а зрители размещались на территории авиабазы «Сокол».

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