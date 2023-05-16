В Перми окровавленный мужчина облился розжигом и устроил погром в магазине

Фото: ЧП Пермь | Новости / ВКонтакте

В Перми неизвестный мужчина забежал в местный супермаркет и вел себя неадекватно. Инцидент произошел вечером в понедельник, 15 мая, в микрорайоне Верхняя Курья. Видео с места инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как молодой человек облил себя жидкостью для розжига и устроил погром. Он кидался продуктами, выливал алкоголь, а затем пытался порезать себя ножом и просил вызвать скорую. При этом лицо и руки мужчины были в крови.

Произошедшее прокомментировали в краевом управлении МВД. В полиции пояснили, что около 22.00 часов в отдел Мотовилихинского района поступила информация о том, что в магазине находится молодой человек, который ведет себя неадекватно, кричит, скидывает товар со стеллажей и режет себя канцелярским ножом. На место приехали полицейские, задержали и передали его медицинским работникам. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

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