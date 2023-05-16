В Перми на берегу Камы обнаружили пять холмов с могильными плитами

Фото: ЧП Пермь | Новости / ВКонтакте

В Перми обнаружили на правом берегу Камы жуткие холмики с фотографиями людей. Такую картину увидел один из местных жителей во время вечерней прогулки. Фотография со странной находкой опубликована в социальных сетях.

Неизвестный из песка и гальки собрал пять холмиков, а сверху положил каменные плиты с портретами людей и воткнул ветки. Сооружения похожи на могильные плиты. Странные экспозиции появились в районе Красавинского моста.

Откуда и зачем сделаны все эти каменные плиты и являются ли изображенные на них люди реальными, пока неизвестно. Кто автор появившейся на берегу данной инсталляции, также остается загадкой.

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