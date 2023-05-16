На пост главы Чернушки претендуют два кандидата

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Чернушинского городского округа. На это место претендуют два кандидата.

Заявки на участие подали прокурор Чернушки Артем Трушков и начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского округа Андрей Мочалов. Об этом сообщили в Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края.

24 мая претенденты представят программы развития муниципалитета. После этого, депутаты местной думы выберут нового главу округа на заседании 31 мая.

Напомним, предыдущий руководитель Чернушинского округа Михаил Шестаков покинул должность в конце марта этого года. Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий.

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