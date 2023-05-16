Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 16 мая около 08:00 фиксируются затруднения в движении в 6-7 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра и далее по ул. Попова до ул. Ленина.

В 9-бальной пробке встал транспорт на перекрестке ул. Спешилова и ул. Борцов Революции, а также в микрорайоне Вышка-1 на спуске к пл. Восстания на ул. Огородникова и ул. Мостовой.

Заторы появились на нескольких крупных кольцевых развязках города: ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, в Сосновом бору.

Начал скапливаться транспорт на подъездах к ДКЖ на ул. Боровой, ул. Энгельса и ул. Малкова.

Уже традиционный затор в 6-7 баллов на ш. Космонавтов в месте строительства развязки с ул. Крисанова и ул. Столбовой в сторону Гознака.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 29 км. Температура воздуха +10 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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