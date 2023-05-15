В спецоперации погиб командир танкового взвода из Пермского края

Фото: группа ВК Некролог г.Оса

«Ты самый честный, кого я знала с самого детства. Лети в Рай, в аду ты уже был. Не могу остановить слезы», «Вечная слава Защитнику Отечества», «Светлая память Герою», «Как же жаль то! Спасибо тебе за вклад в СВО», - эти и другие отклики оставляют пользователи соцсетей родственникам Руслана Павловича Ажгихина, геройски погибшего в зоне СВО.

- С прискорбием сообщаем, что 29 апреля 2023 года при выполнении задач на специальной военной операции погиб Ажгихин Руслан Павлович, командир танкового взвода, - написали в телеграмм-канале «Молот – наш пермский танковый батальон».

Прощание с Русланом Павловичем Ажгихиным состоится в четверг, 18 мая, в 11.00 в Доме офицеров пермского гарнизона по адресу: ул. Сибирская, 52.

Отпевание пройдет в 13.00 в церкви всех святых земли русской просиявших на Северном кладбище, ул. Красноборская, 200. Похоронят героически погибшего военнослужащего в Почетном квартале на Северном кладбище.

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