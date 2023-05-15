43-летний житель Пермского края ушел в лес гулять с собакой и пропал

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В соцсетях расходятся посты об исчезновении в Пермском крае 43-летнего Петра Алгаева. В последний раз его видели живым 1 мая, когда мужчина пошел в лес – погулять с собакой близ деревни Дикая Гарь, но, увы, обратно не вернулся.

Родные обратились в полицию и к волонтерам. Поисковый отряд имени Ирины Бухановой опубликовал ориентировки на пропавшего мужчину.

Приметы: рост 160-170 см., среднего телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

Был одет: темно-синий рабочий комбинезон, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавшего мужчины, просят позвонить в полицию по телефону 102 или волонтерам (342) 204 – 49 – 04.

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