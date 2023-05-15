Вакцины «Пентаксим» и АКДС закончились в Перми

Вакцину привезут в Пермский край 30 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители пермских малышей столкнулись с тем, что не смогли поставить плановую прививку своему ребенку из-за отсутствия в поликлиниках вакцины АКДС и «Пентаксим».

О причинах отсутствия и о том, когда поступит следующая партия вакцины, мы поинтересовались в региональном Минздраве.

- Поставки вакцин «Пентаксим» и АКДС для медучреждений Пермского края были произведены централизованно в начале 2023 года в достаточном количестве за счет средств федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края. - Но в связи с активной вакцинацией детского населения вся вакцина уже была использована.

Очередная партия вакцины поступит в регион 30 мая 2023 года. Она будет оперативно распределена по медучреждениям Перми и территорий края.

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