Вакцины «Пентаксим» и АКДС закончились в Перми

Вакцину привезут в Пермский край 30 мая.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Родители пермских малышей столкнулись с тем, что не смогли поставить плановую прививку своему ребенку из-за отсутствия в поликлиниках вакцины АКДС и «Пентаксим».
О причинах отсутствия и о том, когда поступит следующая партия вакцины, мы поинтересовались в региональном Минздраве.
- Поставки вакцин «Пентаксим» и АКДС для медучреждений Пермского края были произведены централизованно в начале 2023 года в достаточном количестве за счет средств федерального бюджета, - сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края. - Но в связи с активной вакцинацией детского населения вся вакцина уже была использована.
Очередная партия вакцины поступит в регион 30 мая 2023 года. Она будет оперативно распределена по медучреждениям Перми и территорий края.
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