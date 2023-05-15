В «Ночь музеев» можно будет познакомиться с историей пермской нефти

Фото: группа ВК Музей пермской нефти.

Пермские нефтяники приглашают пермяков провести «Ночь музеев» в нефтяном стиле. 19 мая свои двери откроет корпоративный музей ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза.

19 мая для всех желающих здесь будет представлена тематическая программа «Нефтяная линия Перми: люкс и синтетика». Среди запланированных активностей и площадок – интерактивные экскурсии, мастер-классы по каллиграфии и изготовлению памятных сувениров, знакомство с чайными традициями Китая.

Программа:

В 16.00 пройдет серия городских уличных квестов «Нефтяная линия Перми: в поисках алмазов».

В 17:00 стартуют бесплатные экскурсии по экспозициям корпоративного музея, где можно будет познакомиться с историей пермской нефти и нефтепереработки, узнать про достижения и вклад нефтяников в развитие Перми.

Вишенкой на торте станет тематическое дефиле «Все из нефти». Коллекцию модной одежды и аксессуаров из мультибрендового магазина Slava представит пермский стилист Елена Лебедева.

Место проведения: Мира, 21.