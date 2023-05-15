Волонтеры «Свезы» в 2022 году провели около 40 социальных акций

Участники программы корпоративного волонтерства «Свеза Актив» подвели итоги работы в 2022 году на специализированной конференции. На мероприятии они обсудили активности на 2023 год. Кроме того, на встрече было объявлено о запуске грантового конкурса для волонтеров.

Встреча прошла в онлайн-формате. В ней приняло участие более 60 представителей программы «Свеза Актив» - сотрудников комбинатов в Тюмени, Санкт-Петербурге, Свердловской, Костромской и Вологодской областей, а также из Пермского края.

Участники обсудили актуальные проекты в области экологии, ЗОЖ, социальной и интеллектуальной поддержки территорий. Кроме того, они поделились друг с другом региональными практиками корпоративного волонтерства. Так, сотрудники комбината в Верхней Синячихе рассказали о проведении конкурса водителей автопогрузчиков, поздравлении с Новым годом детей с ограниченными возможностями развития и изготовлении новогодних поделок для жителей поселка.

Коллеги из Мантурова продемонстрировали итоги квеста для местных школьников в «Свезаландии». Сотрудники «Новатора» - презентовали итоги акции «Полная миска», в рамках которой они помогли животным из местного приюта. Активисты из Костромы описали опыт восстановления Сусанинской тропы и игры в пейнтбол с ребятишками Ченцовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А сотрудники комбината из Уральского (Пермский край) рассказали, как поддерживают программу промышленного туризма «От металла до фанеры», организуя экскурсию на комбинат, и местный ежегодный эколагерь. В результате проведения акций помощь получили несколько десятков человек.

Помимо этого, участники мероприятия обсудили предстоящую конференцию по развитию новых навыков и компетенций, занятия по которой запланированы на май и ноябрь этого года. Занятия на ней будут в основном посвящены социальному проектированию. Кроме того, на мероприятии было объявлено, что «Свеза» впервые в 2023 году запускает грантовый конкурс для волонтеров. Проектным командам, реализующим социальные инициативы, компания поможет финансово. Главными критерием оценки проектов станет их социальная значимость и положительное воздействие на качество жизни работников комбината, членов их семей, а также будущих и потенциальных сотрудников на территории присутствия компании.

«Добровольчество становится частью личной и профессиональной жизни для сотрудников «Свезы». Актив – это движущая сила компании, ее энергия и культура. Волонтеры знают потребности своих территорий и являются связующим звеном между компанией и городами присутствия. Участники объединения – инициаторы значимых социальных изменений, они же поддерживают социальную активность компании и помогают строить внутренние коммуникации в коллективах», - прокомментировал Анатолий Фришман, генеральный директор компании.

«Свеза» планирует проводить конференции волонтеров ежегодно. Это позволяет объединить знания, опыт и усилия волонтерских команд, вовлечь приверженцев волонтерского движения в социальные активности. Программа корпоративного волонтерства «Свеза Актив» существует более трех лет. За это время участники провели около 200 мероприятий.

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