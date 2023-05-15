Мобилизованного жителя Кунгура вернут домой из военной части по решению суда

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Кунгурский городской суд признал незаконным отказ в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации для отца троих детей. Суд обязал вернуть мужчину домой из войсковой части. Об этом сообщает пресс-службе суда.

Житель Кунгура был мобилизован осенью 2022 года. При этом он является отцом троих несовершеннолетних детей и воспитывает несовершеннолетнего ребенка от первого брака супруги. Кроме того, он работал в поисково-спасательной службе спасателем. Указанная должность забронирована и предусматривает отсрочку от призыва.

Мужчина заявлял требование о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу. Однако ему в этом отказали. Военнослужащий не согласился с таким решением и обратился в суд.

В итоге иск был удовлетворён, а отказ в предоставлении отсрочки признан незаконным. Таким образом, мужчина должен вернуться домой к своей семье. В настоящее время решение суда еще не вступило в законную силу.

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