В Перми завершили ремонт участка тротуаров по улице Сибирской

Фото: администрация Перми

В центре Перми завершен ремонт тротуаров по улице Сибирской. Речь идет об участке, расположенном от Монастырской до Пермской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здесь обновлена тротуарная плитка, за исключением тех участков, где установлены строительные леса для капремонта фасадов домов. Также обустроена дождевая и кабельная канализация, выполнено освещение. Сейчас ведётся обустройство газонов с многолетними цветниками.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин поручил завершить ремонт тротуаров на данном участке к 15 мая. Поручение исполнено в срок, отметили в мэрии.

Напомним, масштабный ремонт улицы Сибирской стартовал в 2022 году. Он разделен на несколько этапов. Первый – затронет участок от Монастырской до Пермской, а второй – от Пермской до площади Карла Маркса.

Перечень работ включает обновление проезжей и пешеходной частей, благоустройство газонов. А еще на улице установят новые опоры освещения со светильниками и малые архитектурные формы. Кроме того, переустроят системы фотовидеофиксации и светофоров, нанесёт разметку.

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