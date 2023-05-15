Стартовали «опрессовки» теплосетей в микрорайоне Закамск

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 15маяначинают проверку теплосетей на прочность и плотность для части зданий Кировского, Дзержинского и Индустриального районов Перми. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедится в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока.

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 15.05-19.05

ул. Б. Хмельницкого, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;

ул. Пензенская, 55, 55а, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 67, 69, 73;

ул. Адмирала Ушакова,3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31.

ул. Байкальская, 7б, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30;

М. Калинина, 50, 52, 60, 64, 64а, 66, 68, 74;

ул. Адмирала Макарова, 20,20/2, 22, 22а, 25, 31, 31а,34;

ул. Оханская, 31;

ул. Светлогорская, 3, 3а, 5, 11, 15а, 17, 18, 18а, 19, 21;

ул. Сокольская, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 25, 27, 33, 35;

ул. Судозаводская,8, 10, 14, 15, 15а, 16, 17, 24, 26, 28, 31;

ул. ул. Юнг Прикамья, 3, 25, 25а, 27, 29, 35, 37, 38;

ул. Камышинская, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15, 15а, 18, 20, 22, 24;

ул. Буксирная, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 19;

ул. Г. Танцорова, 45, 73;

ул. Автозаводская, 39, 41, 41/1, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55;

ул. Магистральная, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44;

ул. Маршала Рыбалко, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 43, 45, 47, 49;

ул. И. Шишкина, 29, 31.

Гидравлические испытания: 15.05-29.05

Ул. Подводников, 83а, 87, 92, 94;

ул. Шахтёрская, 26;

ул. Лизы Чайкиной, 27, 29, 34;

ул. Теплогорская, 20, 22, 24.

Гидравлические испытания: 16.05-29.05

ул. Космонавта Леонова, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а;

ул. Чердынская, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.

Гидравлические испытания: 17.05-30.05

ул. Якуба Коласа 1, 3, 5, 5а, 6, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Толмачева, 2;

ул. Советская, 94, 96, 100, 102, 102а, 102б, 118;

ул. Свердловская, 7;

ул. О. Решетникова, 17, 19, 30;

ул. Г. Плеханова, 2, 3, 12, 13;

ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93,97,99, 101, 103;

ул. Окулова, 29, 31, 33, 37, 62, 75;

ул. Монастырская, 70, 74, 76,82а, 87, 92, 93, 95а, 95б, 96, 101, 101а, 101б, 104, 119, 121, 123, 123а, 130, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 181;

ул. А. Матросова, 3, 4, 6;

ул. В. Ленина, 53;

ул. Н. Крисанова, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 13, 15, 17, 19.