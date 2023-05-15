В Перми пропал мужчина с татуировкой в виде кардиограммы на шее

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Перми пропал 44-летний мужчина с татуировкой в виде кардиограммы на шее. Волонтеры объявили его поиски. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».

Последний раз Андрея Альхимовича видели 10 мая на остановке Астраханская в Кировском районе города. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. На связь с родными он не выходит.

Приметы мужчины: рост около 185 сантиметров, плотного телосложения, карие глаза, чёрные короткие волосы. На шее у него имеется татуировка в виде кардиограммы, а на кисти левой руки – татуировка в виде паутины. Он был одет в чёрно-белую ветровку, светлый свитер, синие спортивные штаны, чёрные кроссовки, на голове – чёрная кепка.

Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем человеке, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, (342)241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65