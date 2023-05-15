К 300-летию Перми Почта России 15 мая выпустила в обращение юбилейную марку

Фото: Телеграм-канал юбилея Перми

Филателисты всей страны ликуют, Почта России выпустила в обращение юбилейную марку, посвященную 300-летию Перми. Как правило, такие марки считаются редкими и имеют большую ценность из-за своего ограниченного тиража.

Марка поступила в почтовое обращение 15 мая. Вместе с ней в крупных отделениях Почты России в Перми можно будет приобрести и конверт с видом Пермского театра юного зрителя.

На юбилейной марке изображены здание Пермского краеведческого музея (Дом Мешкова) и скульптура «Легенда о Пермском медведе». Она имеет номинал 25 рублей.

На этом Почта России не остановилась и представила любителям филателии почтовый блок из серии «Гербы субъектов и городов Российской Федерации» с изображением символики Перми – серебряным медведем, идущим вправо, на червленом (красном) геральдическом щите, а также надпечаткой номинала 100 рублей и текстом «300 лет», сообщает телеграм-канал юбилея Перми.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru