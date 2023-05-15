Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:54

В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину, который пропал в апреле

В день исчезновения он ушел из дома, но так и не вернулся
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

Окончены поиски 29-летнего Никиты Милакова из Березников. Его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина перестал выходить на связь с 19 апреля. В тот день он вышел из дома и не вернулся.

«Приносим соболезнования родным и близким», — написали волонтеры поискового отряд.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65