В Прикамье нашли погибшим 29-летнего мужчину, который пропал в апреле

Фото: Архив "КП"

Окончены поиски 29-летнего Никиты Милакова из Березников. Его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина перестал выходить на связь с 19 апреля. В тот день он вышел из дома и не вернулся.

«Приносим соболезнования родным и близким», — написали волонтеры поискового отряд.

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