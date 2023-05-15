В Перми открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО разведчике

Фото: Дмитрий Махонин / Telegram

В пермской школе №3 появилась мемориальная доска в память о погибшем на СВО разведчике Викторе Сунцове. На открытии присутствовала его семья – мама, жена и двое детей. Также были друзья и близкие Героя. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

– Как и обещал, увековечили память о нашем земляке Викторе Сунцове. Ровно год назад он героически погиб, защищая Родину, - написал глава Прикамья в своем telegram-канале.

Виктор Сунцов на протяжении 20 лет воевал в горячих точках и принимал участие в различных вооруженных конфликтах, с первых дней спецоперации он ушел на передовую. Он погиб в мае 2022 года при выполнении боевого задания в ходе СВО. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее вдова Екатерина Сунцова обратилась к главе региона по вопросу увековечивания памяти ее супруга Виктора Сунцова. Она предложила установить мемориальную доску в школе №3 в Индустриальном районе Перми, где учился Виктор. Глава Прикамья взял обращение супруги погибшего на личный контроль.

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