Глава Перми Алексей Дёмкин призвал демонтировать лишние заборы и ограждения

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина

Глава Перми Алексей Дёмкин в своем телеграм-канале обратил внимание на одну из проблем, которая негативно влияет на внешний вид города. Речь идет о лишних заборах и ограждениях на городских улицах. В большинстве случаев в их установке нет никакой необходимости.

«Почему я обращаю внимание на эту проблему? Помимо того, что эти «оградки» часто не несут никакого практического смысла, их избыточность визуально «захламляет» город. При этом важно не впадать в крайности: есть участки, где ограждения нужны для обеспечения безопасности, например, в местах концентрации ДТП, или для сохранения газонной части. Конечно, там они демонтироваться не будут», - отмечает Алексей Дёмкин.

В последние годы заборы и ограждения активно исключаются из проектов организации движения, а затем – демонтируются. В 2021 году городская администрация подготовила 92 схемы организации дорожного движения с учетом демонтажа пешеходных ограждений, в 2022 году – 67 схем.

Глава Перми пояснил, что собственники жилья смогут получить весомый стимул за отказ от заборов и ограждений вокруг своих домов. В таких случаях за счет предоставляемых муниципалитетом субсидий в ходе ремонта двора управляющим организациям и ТСЖ будут выделять средства из бюджета на высадку живой изгороди, а вот за установку забора – нет.

Алексей Дёмкин подчеркивает, что для него очень важна обратная связь. Если на дорогах будут замечены не нужные заборы или ограждения, то можно присылать их адреса и фото в специальный альбом группы «Пермь Первая» (https://vk.com/album-57433185_293012609). Пермская дирекция дорожного движения все полученные обращения возьмет в работу.

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