Проект «Пермь и пермяки» приглашает на читки документальных пьес о родном городе

Фото: perm-300.ru

Команда проекта «Пермь и пермяки» приглашает всех желающих на читки документальных пьес о родном городе. Они будут проходить 18, 22 и 31 мая в Доме Актера по улице Ленина, 64. Начало всех читок в 19.00.

На протяжении нескольких месяцев кураторы проекта собирали интервью с жителями города, чтобы узнать, какая она – Пермь – в прошлом, в настоящем и будущем. Больше сотни интервью стали основой для трех пьес: «Пермь единственная» (Пермь. Прошлое), «Пермь. Настоящее» и «Пермь. Будущее».

Пьесы написаны в документальном жанре «вербатим». Они отражают события и содержат реальные высказывания пермяков. Воспоминания о трудных военных годах, смутное время перестройки, наши дни – город говорит голосами своих жителей.

Так, в четверг, 18 мая, состоится читка пьесы «Пермь единственная». Регистрация на событие: https://proekt-perm-i-permyaki.timepad.ru/event/2419450/.

В понедельник, 22 мая, - читка – ток-шоу «Чужой?». Зарегистрироваться можно по ссылке: https://proekt-perm-i-permyaki.timepad.ru/event/2427070/.

31 мая пройдет драма в соцсетях «Пермь, я люблю тебя?». Также необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://proekt-perm-i-permyaki.timepad.ru/event/2427568/.

Информационный партнер – ИД «Комсомольская правда». Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.

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