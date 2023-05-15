В Пермском крае ожидается 50-дневная засуха

Фото: Сергей ГАПОН

В Прикамье придет период аномальной засухи. Об этом рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Метеорологи отмечают, что начавшаяся неделя может быть очень сухой. Осадков не будет, из-за чего продолжится рост пожароопасности. Засуха продлится более 50 дней. Это коснется почти всей территории региона, кроме северных и западных районов.

Также постепенно будет повышаться температура. К этим выходным потеплеет до +25 градусов.

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