Пермяков приглашают к созданию архива историй «Мой любимый зоопарк»

Фото: Пермский зоопарк

Вот уже несколько десятилетий Пермский зоопарк является одним из самых любимейших мест отдыха многих поколений пермяков, с ним связаны яркие воспоминания детства. Пожалуй, каждый житель Пермь хотя бы один раз в своей жизни посетил этот уголок живой природы в огромном городе.

За прошедшие 90 лет с момента создания Пермского зоопарка у многих пермяков и гостей города точно есть истории, связанными с ним, сохранившиеся фотографии или любые другие материалы. Всем этим зоопарк просит поделиться для создания уникального архива историй.

«Возможно, здесь прошло первое свидание или прогулка, определившая судьбу. Может быть, чей-то дом находился неподалеку, и дружная детская компания бегала в зоопарк наблюдать за животными или в кружок юннатов», - говорят в Пермском зоопарке.

Для создания архива историй «Мой любимый зоопарк» подойду воспоминания, фотокарточки, и даже сохранившиеся афиши. Весь этот исторический материал можно направлять в электронном виде на почту zooparku90@yandex.ru. Также можно лично принести в зоопарк печатные и рукописные варианты. Для этого установлен специальный ящик на входе в Пермский зоопарк по адресу: ул. Монастырская 10.

Для обратной связи с авторами администрация зоопарка просит подписывать свои материалы и указывать контактную информацию.

Как отметили в Пермском зоопарке, самые интересные истории будут опубликованы на его сайте и в социальных ресурсах, а также представлены на праздничном мероприятии ко Дню рождения зоопарка.

Стоит напомнить, Пермский зоопарк отметит 90-летие со дня основания самостоятельной организации 1 августа 2023 года. Его история началась в 1927 году с уголка живой природы при Пермском областном краеведческом музее.