В Перми 20 мая состоится выставка собак из приюта «Пойдем домой!»

Фото: Пойдем домой! Выставка-пристройство / ВКонтакте

В субботу, 20 мая, в Перми приют «Доброе сердце» устраивает выставку-пристройство собак «Пойдем домой!». Мероприятие пройдет с 13.00 до 17.00 часов на кинологической площадке в Балатово по улице Подлесной. Добраться можно на автобусах № 11, 12 и 30.

На выставке будет представлено более 70 собак и щенков от малышей до великанов, разных возрастов, окрасов и темпераментов. Все они приедут из приюта, чтобы найти нового хозяина.

Волонтеры с удовольствием расскажут о своих подопечных и ответят на все интересующие вопросы. Кинологи проконсультируют о характере выбранной собаки, а также дадут рекомендации о дрессировке и правильной адаптации в первые дни дома.

Забрать понравившееся животное можно прямо на месте и совершенно бесплатно, но по договору об ответственном содержании, для которого нужен паспорт. Все собаки вакцинированы и стерилизованы по возрасту, имеют ветпаспорта.

Также на выставке будет работать «Миска добра». Все желающие могут принести подарки для четвероногих. Животным из приюта можно оставить корм, крупы, ветеринарные препараты и медикаменты, игрушки, ошейники и другое.

Посетителей угостят чаем, печеньем и кексами местных кондитеров. Можно будет приобрести значки и сувениры в память о выставке.

Если в ближайшее время не планируете заводить собаку, все равно приходите, порадуйте четвероногих друзей своим вниманием и поддержите приют.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65