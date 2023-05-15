В Перми на Коммунальном мосту до 17 мая открыли движение по всем полосам

Коммунальный мост в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два счастливых дня появятся у пермяков с 15 мая. Городские власти приняли решение временно запустить движение транспорта на Коммунальном мосту по всем полосам. Послабление для автомобилистов продлится до 17 мая.

Текущий ремонт Коммунального моста в Перми начался с 29 апреля. В его рамках предстоит от ул. Окулова до улицы Борцов Революции произвести ремонт асфальтобетонного покрытия моста и подходов, устройство гидроизоляционного слоя, пешеходного ограждения и ограждений из шумозащитных экранов на правом берегу, а также устройство ливнеприемников и колодцев.

В связи с этим до 1 июля этого года на автомобильном мосту через Каму ввели ограничение движения транспорта по двум полосам: одна – по направлению в город, другая – из города.

Ограничение движения с момента ремонта моста стало причиной пробок в центральной части города, вызвало множество нареканий со стороны жителей Перми.

Открытие всех полос для движения транспорта по Коммунальному мосту с 15 мая городские власти предприняли в целях минимизации транспортных заторов в то время, когда ведется ремонт на ул. Локомотивной.

«В ночь на 17 мая начнется фрезерование покрытия Коммунального моста, будет вновь введено ограничение движения по полосам», - предупреждают в городской администрации.

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