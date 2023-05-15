В Перми 22 мая запретят розничную продажу алкоголя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 22 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя. В этот день у выпускников 9-х и 11-х классов запланированы последние звонки. Ограничение вводится постановлением краевого Правительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Нарушителям запрета грозят штрафы. За торговлю алкогольной продукцией в эти дни предусмотрены административные штрафы. Для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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