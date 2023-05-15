В Прикамье годовалый малыш оказался заперт один в квартире

Фото: Поисково - спасательная служба КМО

В Кунгуре маленький ребенок оказался заперт один в квартире. Подробнее о случившемся рассказали в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

Звонок спасателям поступил 13 мая примерно в 21:30. В квартире дома по улице Мамонтова была заблокирована входная дверь, и мальчик 2022 года остался внутри один.

На двери была специальная ночная задвижка, которая позволяет закрываться только изнутри. Спасатели смогли открыть ее, вызволить ребенка и передать его родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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