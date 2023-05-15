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НовостиОбщество15 мая 2023 7:04

В Перми на прогулочных теплоходах ограничили число пассажиров

Это связано с низким уровнем воды в Каме
Екатерина Оборина
Фото: Речной трамвайчик Пермь / ВКонтакте

Фото: Речной трамвайчик Пермь / ВКонтакте

В Перми ограничили количество пассажиров на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз», которые совершают речные прогулки по Каме. Об этом сообщается в группе «Речной трамвайчик Пермь» в соцсети ВКонтакте.

Отмечается, что данная мера является временной. Причиной стал низкий уровень воды в реке Кама. Также указано, что в течение дня могут меняться и причалы посадки пассажиров.

– Ситуация с водой в Каме остается непростой – ее все еще мало. В связи с этим, по требованию безопасности, ограничиваем посадку по количеству людей. Ситуация временная, надеемся на понимание, - говорится в сообщении.

Напомним, речные трамвайчики в Перми начали работу с 1 мая. Прогулочные рейсы по Каме отправляются ежедневно от Речного вокзала.

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