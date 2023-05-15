В Пермском крае ищут пропавшего 24-летнего парня

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Краснокамске разыскивают пропавшего без вести 24-летнего Никиту Матвеева. Последний раз его видели в субботу, 13 мая, на улице Энтузиастов. С тех пор о судьбе молодого человека ничего неизвестно. Об сообщает поисковый отряд «Регион59». Сейчас его поисками занимаются полиция и волонтеры.

Приметы пропавшего парня: рост около 172 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы. В день исчезновения он был одет в красную толстовку и серые спортивные штаны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этого мужчины, просят сообщить по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь, 8-912-880-41-60 – волонтёры, 8-958-244-12-84 - Юлия.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65