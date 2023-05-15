Сеть «Вкусно – и точка» может открыть в Перми еще один ресторан

Фото: Яна АСТАХОВА

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» планирует открыть в Перми еще одно заведение. Сейчас компания ищет земельные участки для строительства новой точки. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на свой источник.

По информации издания, сеть рассматривает площадки площадью от 1,3 до 3 тыс. квадратных метров. При этом участок должен быть расположен в центре города или не очень отдаленных микрорайонах. Компания хочет найти участок с высоким трафиком и доступный для автомобилистов и пешеходов.

Напомним, сеть «Вкусно – и точка» пришла на смену ушедшему из России «Макдоналдс», который закрыл свой бизнес в марте 2022 года. В настоящее время на территории краевой столицы работает восемь ресторанов «Вкусно – и точка».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65