В Перми мотоциклист сбил пенсионерку

Фото: ЧП и ДТП Пермь/Анастасия Плешкова

В Орджоникидзевком районе Перми на Гайве мотоциклист сбил пенсионерку. Очевидцы выложили в соцсети фотографии с места аварии. Также они рассказали, что обоих пострадавших увезли в больницу.

ДТП произошло 14 мая около 15:55 в районе дома по улице Вильямса, 45.

Фото: Telegram/Пермь с огоньком

Как уточняют в ГУ МВД по Пермскому краю, мотоциклом управлял 28-летний мужчина. Женщина, которую он сбил, переходила дорогу в неположенном месте. В ведомстве подтвердили, что обоих госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

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