Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело на мигранта, который сбил жителя Прикамья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Лысьвы серьезно пострадал в ДТП. На пешеходном переходе мужчину сбила машина. За рулем был мигрант.
Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью. Виновник аварии к ответственности не привлечен.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль. Он поручил возбудить уголовное дело в отношения водителя. Информация об этом размещена в telegram-канале «Информационный центр СК России».
По указанию председателя СКР, глава Пермского СК предоставит доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
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