Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 15 мая около 08:00 фиксируются затруднения в движении в 6-7 баллов на нескольких крупных развязках города: в районе ДКЖ, Стахановском кольце, ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, ул. Чкалова и ул. Куйбышева.

Начинает скапливаться транспорт на ул. Мостовой в микрорайоне Вышка-1 и на ул. Соликамской и ул. Гашкова в микрорайоне Вышка-2.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 28 км. Температура воздуха в этот час +8 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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