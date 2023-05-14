В Пермском крае с 16 мая потеплеет до +25 градусов

Май в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики на предстоящей неделе обещают в Пермском крае по-летнему теплую погоду с дневной температурой воздуха около +25 градусов. На ее характер будет влиять широкий фронт антициклона.

По информации Пермского ЦГМС, во вторник, 16 мая, влияние антициклона расширится. Он обеспечит сухую и теплую погоду. В Перми ночью будет около +4 градусов, днем в районе +23 градусов.

В среду, 17 мая, характер погоды значительно не изменится, ожидается усиление ветра. Ночная температура в Перми составит +8…+10 градусов, днем около +23…+25 градусов.

Теплая с локальными дождями погода продлится до воскресенья, 21 мая.

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