В Осе до конца 2025 года построят поликлинику с дневным стационаром

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В Осе для новой поликлиника с дневным стационаром определили участок для будущего строительства на ул. Парковой. Его площадь составляет 5 тыс. квадратных метров в Осе. Участок находится рядом с действующим больничным комплексом.

Это будет одноэтажное лечебное учреждение на 100 посещений в смену. Согласно техническому заданию, подрядчик должен включить в проект размещение кабинетов приема участковых-терапевтов и узких специалистов, функциональной диагностики, а также административно-хозяйственную часть.

Управлением капитального строительства Пермского края объявило конкурс на проектирование и строительство новой поликлиники в Осе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 мая.

В краевом минстрое пояснили, что этот объект входит в Адресную инвестиционную программу Пермского края со сроком реализации до конца 2025 года.

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