Пермяк за сломанный гарантийный смартфон получил его семикратную стоимость

Постановление суда

Довольно поучительный случай произошел в Перми. Накануне Нового 2022 года пермяк решил сделать себе хороший подарок. В одном из сетевых магазинов города он приобрел смартфон, заплатив за него около 22 тыс. рублей.

Через некоторое время гарантийный смартфон вышел из строя. Мужчина сразу же обратился в магазин, предложив по гарантии обменять гаджет на точно такой же, но новый. В магазине ему отказали в этой просьбе и посоветовали отдать смартфон в ремонт.

Как выяснилось в последствии, смартфон оказался сломанным до такой степени, что его признали не подлежащим к восстановлению. После этого пермяк обратился в ту же торговую точку, но уже с требованием о возврате денежных средств за приобретенный товар, а также выплате компенсации за не предоставленный подменный смартфон. Требования покупателя остались без ответа на претензию.

Жителю Перми пришлось за правдой уже обращаться в Орджоникидзевский районный суд. Дело получилось долгое и только на днях стал известен судебный вердикт.

Суд удовлетворил все заявленные требования покупателя смартфона и взыскал с магазина его стоимость в размере 21,7 тыс. рублей, неустойку на 13 тыс. рублей, разницу между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения в размере 15,7 тыс. рублей.

На этом наказание для продавца не закончилось. Вдобавок, магазин должен будет выплатить компенсацию морального вреда почти на 75 тыс. рублей и штраф в размере 62,8 тыс. рублей.

Вот так, довольно бюджетная модель телефона POCO X3 Pro 256GB Phantom Black обошлась сетевому магазину по стоимости навороченного супер-пупер гаджета.

Решение районного суда пока не вступило в законную силу.

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