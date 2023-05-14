К 300-летию Перми в смартфонах появится мобильное приложение для туристов

Мобильное приложение для туристов

Новое мобильное приложение будет реализовано с возможностью его использования на смартфонах с операционными системами Android и iOS. Программной платформой выступит Flutter.

Разработка приложения делается по заказу краевого минтуризма. Аукцион на заключение контракта появился в портале госзакупок, сообщает «Рифей-Пермь».

Приложение бюджету Пермского края обойдется максимум в 15 млн рублей. За эти деньги пермяки и гости города смогут получать оперативную информацию о мероприятиях к 300-летию Перми, туристических маршрутах и событиях в регионе с локациями на карте региона, даст возможность зарегистрироваться на мероприятия с ограниченным числом участников.

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