В Перми проект «Архиерейское подворье» прошел госэкспертизу

Фото: Правительство Пермского края

О том, что в скором времени начнется реконструкция территории Пермского зоопарка сообщил глава региона Дмитрий Махонин во время посещения 13 мая объектов благоустройства Перми. На месте зверинца появится «Архиерейское подворье». Это станет большим шагом в восстановлении исторической памяти города.

«Начинаем подготовку территории под благоустройство Архиерейского подворья. Работы предстоит много», - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Махонин.

Подготовка проекта «Архиерейское подворье» началась осенью 2022 года, а в феврале 2023-го он был отправлен на госэкспертизу. Власти Пермского края провели рабочее совещание у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. Перед этим открытие сквера на месте старого зоопарка в Перми и переезд Пермской галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора краевые власти обсуждали на рабочем совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в Москве.

В начале мая 2023 года проект «Архиерейское подворье» успешно прошел государственную экспертизу. Застройкой знакового общественного пространства займется МКУ «Пермблагоустройство», об этом на своих страницах сообщил «Бизнес-класс». Предварительная стоимость реализации проекта – 300 млн рублей.

Напомним, на территории старого Пермского зоопарка на ул. Монастырской ранее находилось Архиерейское кладбище. Оно размещалось за алтарной частью Спасо-Преображенского собора до ул. Оханской (сейчас – ул. Газеты «Звезда»). Его площадь составляла 2 гектара. Кладбище существовало более 120 лет: первые захоронения были датированы в 1796 годом, последние – серединой 1920-х годов.

Пермские краеведы и историки рассказывают, что хоронили на Архиерейском кладбище городское духовенство, именитых и почетных граждан Перми - всего было известно о 478 захоронениях. На старейшем кладбище Перми покоился прах таких знаковых в истории города людей: доктор ботаники, профессор Пермского университета Генкель Александр Германович; доктор Александровской больницы Граль Федор Христофорович; Дягилев Дмитрий Васильевич и Дягилев Павел Дмитриевич – прадед и дед великого импресарио Сергея Дягилева; меценат, городской голова, потомственный почетный гражданин Любимов Иван Иванович; краевед и общественный деятель Новокрещенных Николай Никифорович и многие, многие другие.

Проект «Архиерейское подворье» в Перми предполагает разбитие большого яблоневого сада, установку мемориальных плиты и часовни. Обновленное мемориальное пространство может появиться уже в 2024 году.

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