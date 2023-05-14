Пермяк Владимир Никитин выиграл Московский полумарафон с новым рекордом

Фото: Беговое сообщество / ВКонтакте

В Москве 14 мая состоялся традиционный полумарафон. В главном забеге на 21,1 км принял участие один из лучших легкоатлетов страны, 30-летний пермяк Владимир Никитин.

Владимир начал наращивать свое преимущество с первых минут после старта. Вместе с ним в отрыв ушел москвич Дмитрий Неделин.

За пять километров до финиша Владимир Никитин уже бежал в полном одиночестве, все его соперники уже были далеко за ним. Набранный пермяком темп показывал, что он сегодня покажет очень хороший результат. На финишном створе секундомер остановился на отметке 1 час 02,46 минуты. Это почти на 30 секунд лучше прежнего рекорда Московского полумарафона, установленного в 2018 году Ринасом Ахмадеевым из Татарстана.

Пермяк Владимир Никитин является многократным чемпионом и рекордсменом России в беге на длинные дистанции.

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