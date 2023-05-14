В Пермском крае в сгоревшем дачном доме обнаружили погибшую женщину

Фото: МЧС по Пермскому краю

Сильный пожар случился поздним вечером 12 мая на ул. Просвещения в деревне Красный Яр Кишертского муниципального округа. Сообщение поступило около 23:00.

Прибывшие через считанные минуты на место очага загорания спасательные подразделения МЧС по Пермскому краю обнаружили пылающий дом: уже горела не только кровля, но и внутренняя часть по всей площади строения.

Полностью ликвидировать открытое горение удалось через полчаса от момента поступления тревожного вызова.

«Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Звеном газодымозащитной службы на пожаре обнаружена погибшая женщина», - сообщили в краевом МЧС.

Надзорные органы проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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