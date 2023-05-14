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НовостиОбщество14 мая 2023 10:48

До конца 2024 года в Перми построят новый корпус медицинского колледжа

На его строительство планируют потратить более 276 млн рублей
Павел Шатров
Стройки Перми

Стройки Перми

Фото: архив "КП"

Информация о проведении торгов по строительству лабораторного корпуса Пермского базового медицинского колледжа появилась на портале госзакупок.

Строительство четырехэтажного лабораторного корпуса площадью 2,4 тыс. кв. метров планируется завершить в декабре 2024 года. Он разместится на ул. Баумана, 24. В нем смогут проходить обучение более 200 студентов.

Стоимость контракта составляет 276,2 млн рублей. Заявки будут приниматься до 23 мая 2023 года.

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