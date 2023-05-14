Фото: ФК «Новосибирск» / ВКонтакте

«Амкар Пермь» провел очередной матч в рамках второго этапа Второй лиги сезона 2022-2023 годов. Для решения поставленной задачи на сезон, выхода в Первую лигу, пермякам необходимо, как минимум, не проигрывать в оставшихся играх и ждать осечек своих соперников.

Матч в Новосибирске против местного одноименного клуба «красно-черные» завершили вничью – 1:1 (0:1). На пропущенный в первом тайме мяч «Амкар» ответил в начале второго отрезка встречи – отличился Александр Подбельцев. Добиться большего в оставшееся время пермские футболисты так и не смогли. В составе хозяев поля гол забил Антон Макурин.

Сегодня вечером состоится очень важный для пермяков матч между «Тюменью» и «Иртышом». В случае победы, тюменцы практически обеспечат себе выход в Первую лигу, оставив «за бортом» всех своих соперников.

В следующем матче 21 мая «Амкар» на своем поле встречается именно с «Тюменью» (0+). В любом случае, пермякам необходимо выигрывать своего основного конкурента на повышение в классе.

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